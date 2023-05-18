الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيدات يد الأهلى يفوز على أوتوهو ويتوج ببرونزية كأس الكئوس الإفريقية

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

حصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الأهلي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في  بطولة كأس الكئوس الإفريقية التي تقام في ضيافة نادي الأهلي، بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي.

وظهر فريق سيدات يد الأهلي بمستوى مميز للغاية منذ بداية اللقاء، واستطاع السيطرة على مجريات اللعب والتقدم في الشوط الأول بنتيجة 16 - 8، ليسيطر الفريق على الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي والهجمات المتنوعة على المرمى ليحسم المباراة بنتيجة 29 - 16.

 وبدأ سيدات اليد بالأهلي منافسات دوري المجموعات بالفوز في المباراة الأولى على فريق أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 30-26، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، لينهي دوري المجموعات بالفوز على فريق النواصر المغربي، بنتيجة 42-12.

وتأهل فريق سيدات يد الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية على حساب فريق مكنين التونسي بعد الفوز بنتيجة 31-22، في ربع نهائي البطولة، وخسر سيدات الأهلي في الدور نصف النهائي أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 24-21.

 وكان محمد عادل، المدير الفني لسيدات اليد بنادي الأهلي، أبدي، رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس الكئوس الإفريقية، مؤكدا أن الفريق حقق مكاسب بالجملة، وكان قريبًا من تحقيق إنجاز كبير في البطولة.

وأوضح عادل أن الفريق اكتسب خبرات كبيرة من خلال الاحتكاك مع الفرق الإفريقية بعدما بدأ الأهلي البطولة بشكل جيد، ولكنه لم يوفق في بلوغ المباراة النهائية بسبب بعض الأخطاء وفارق الخبرة لصالح الفريق الأنجولي الذي اعتاد التواجد في النهائيات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها تتويجه بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سوف يستغل حالة التركيز والاحتكاك الإفريقي في الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد والعودة مرة أخرى للمشاركة في البطولات الإفريقية والمنافسة بشكل أقوى.

ووجه عادل رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم دائمًا الداعم الأكبر والقوة الدافعة للاعبات الفريق في كل البطولات.

سيدات يد الأهلي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد أوتوهو الكونغولي اللجنة المنظمه صالة الأمير عبد الله الفيصل

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