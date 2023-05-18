الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: حل الأزمة السودانية سيأتى بتنسيق مصرى سعودى

جريدة الدستور

قال الكاتب والخبير الاستراتيجي السعودي الدكتور فهيم الحامد، إن هناك حراكًا مصريًا سعوديًا لم يعلن عنه، نتيجة الوصول لقمة جدة، معتبرها قمة الانفراجات العربية وتصفير الأزمات.

وأضاف، خلال استضافته على شاشة "إكسترا نيوز"، على هامش قمة جدة في حوار من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: "حل المشهد الآن في السودان سيأتي بالتنسيق المصري السعودي بشكل أو بآخر، وهو حتمي؛ لأن التحضير الذي حدث في جده كان على جانب المسارين السياسي والإنساني".

وتابع "وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول قائد عربي إلى قمة جدة، له دلالة قوية، وهو رغبته التامة في المعايشة الكاملة لتفاصيل القمة وانطلاقها".

وواصل: "لدي شعور مبني على معلومات أن هناك أمرًا مهمًا يخص السودان سيحدث خلال هذه القمة، لأنه لا يوجد عداء دائم، وهناك نضوج عربي لكي نرتفع قليلا لنحاول معالجة الأمور من زوايا إبداعية وآليات جديدة".

وتابع: "أستطيع أن أؤكد أن الأزمات بين العرب صفرية والخلافات تكاد تصل إلى الصفر، ولو لاحظنا نبرة الكلمات الخاصة باجتماع وزراء الخارجية العرب، سنجد أن هناك إجماعًا على الحل، وأنه يجب أن نتعامل مع المرحلة وفقًا للتوازنات العربية الإقليمية وكفى خلافات وتشرذما وحسابات ضيقة"، مؤكدا أن مصر والسعودية تقودان المشهد بعيدا عن القوى العظمى".

الرئيس السيسي قمة جدة انعقاد قمة جدة اكسترا نيوز مصر والسعودية

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