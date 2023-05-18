محافظ مطروح يفتتح وحدة ساحل العميد الصحية بمدينة الحمام

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وحدة ساحل العميد الصحية، التي تم إنشاؤها بتكلفة مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور رزق جالي عضو مجلس النواب، ورزق علواني وصالح سلطان عضوا مجلس الشيوخ، ووجيه عبدالرازق، رئيس مجلس ومدينة الحمام، وعددا من الأجهزة التنفيذية وأهالي المنطقة.

وتفقد محافظ مطروح، أقسام الوحدة الصحية، مقدمًا التهنئة إلى أهالي المنطقة وموجهًا للطاقم الطبي بحسن معاملة المرضي والمترددين.

وأوضح وكيل صحة مطروح خلال الافتتاح، أنه تم تخصيص مساحة ٢٠٠٠ متر لإنشاء الوحدة وتم بناؤها على مساحة ٢٥٥ مترًا بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى فرشها من قبل وزارة الصحة.

وأضاف أن الوحدة مكونة من دور أرضي و2 دور علوي وتضم: "عيادة خارجية، عيادة طوارئ، صيدلية لصرف الأدوية، كشف أسنان (تدخلات بسيطة حاليا)، تنظيم أسرة، تثقيف صحي، خدمات تطعيم أسبوعياً حسب الجلسات، معمل".

وأشار إلى أن الوحدة ستعمل لمدة ٦ ساعات من ۸ صباحًا وحتى ٢ ظهرًا، ويصل التشغيل إلى ٢٤ ساعة في المرحلة القادمة، حيث أن الوحدة ستخدم 6 آلاف نسمة داخل قرية ساحل العميد بالإضافة إلي القري المجاورة وهم " اولاد جبريل، قرية الشمامة، قرية العميد، وقطاع من الرويسات".

وأكد أن الوحدة ستخدم أيضًا ما يزيد عن 30 نجع وتجمع سكني آخر، مشيرًا إلى أنه سيتم استحداث مركز تحكم دوائي داخل الوحدة لمتابعة توافر الأدوية والأمصال لجميع الوحدات الصحية بشرق مطروح.

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