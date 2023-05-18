الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الفيوم" تشهد المراجعات المجانية لطلاب التعليم الصناعي بإدارة أبشواي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم تشهد المراجعات النهائية

قالت أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنه في بادرة هي الأولى من نوعها في تعليم الفيوم، نظمت إدارة أبشواي التعليمية مراجعات نهائية لطلاب وطالبات دبلوم التعليم الصناعي، والتي بدأت صباح اليوم الخميس.

وكان في استقبالها الدكتور حسين العشيري، مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض سيف النصر، وكيل إدارة أبشواي، وقيادات التعليم الفني والصناعي بالإدارة، ومسئولي الامن بالإدارة، والعلاقات العامة والاعلام ومديري مدرستي أبوكساه الصناعية بنين والفنية بنات بابوكساه والعجميين.

بدأت المراجعات النهائية بمادة اللغة العربية للطالبات بقاعة نقابة المعلمين بابشواي، وقام بها محسن رمضان، معلم خبير اللغة العربية.

وفي قاعة مدرسة أبو كساه الصناعية كانت مراجعات اليوم في مادة الرياضيات للأستاذ عبد المنعم احمد دردير.

وتستمر المراجعات المجانية لطلاب التعليم الفني، بحضور معلمين على أعلى مستوى في جميع مواد التعليم الصناعي.

كما تفقدت مدير المديرية، مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة أبشواي التعليمية (مدرسة العبور بأبشواي ، ومدرسة أبوجنشو الابتدائية).

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وكيل وزارة التربية والتعليم الفيوم تشهد المراجعات النهائية المجانية لطلاب التعليم الصناعي بإدارة أبشواي

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