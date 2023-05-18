الحوار الوطنى.. "كيان شباب مصر" يطالب بنقل الوصاية إلى الأم

قالت فاطمة حسن، ممثلة "كيان شباب مصر"، إن قانون الوصاية أثار جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مناقشته في دراما رمضان.

وأضافت حسن خلال كلمة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال" بالحوار الوطني، أن القانون ينص على أن تتنقل الوصاية إلى الجد بعد وفاة الأب وهذا الأمر أثار مشكلات كبيرة، ونقترح انتقال الوصاية للأم وتكون الوصاية مقيدة من باب الحفاظ على الأموال، مطالبة بتشكيل لجنة من شأنها دراسة الحالة للأسرة حتى نعلم إذا ما كان يستحق الواصي قرار الوصاية أم لا.

وأوضحت أن إجراءات المجلس الحسبي معقدة، مطالبة برقمنة وتطوير آلياته وربطه بالبنوك لدفع مصروفات الدراسة وتنفيذ سيسم ديجيتال وتشكيل لجنة نفسية تتحدث مع الجد والأعمام والأم خاصة في الصعيد، وإنشاء مكتب تسوية يختص بحصر التركات وتحريك الدعاوى القضائية لمن يمتنع عن إعطاء حقوق اليتامى.

كما اقترحت إنشاء مكتب للولاية على المال، وكذلك تفعيل دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في حالة إهدار حق القصر، ومتابعة استثمار أموال القصر لأنها تفقد قيمتها مع الوقت إن لم يتم استثمارها.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».