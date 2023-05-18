الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

طارق الملا يلتقي وفدا من شركة وذرفورد لاستعراض مجالات العمل في مصر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ديفيد ريد النائب الأول لرئيس شركة وذرفورد والرئيس التجارى للشركة للمبيعات الدولية والوفد المرافق له ، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الشركة فى مصر والعمل على توسعة أنشطتها خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل فوز الشركة بالشراكة مع شركة انبى فى المناقصة العالمية التى طرحتها شركة خالدة لرقمنة 100 بئر وربطها آلياً فى مختلف مواقع عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية.

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة والتى تمتلك التكنولوجيات الحديثة فى مجال أنشطة الحفر والإنتاج وتقديم الخدمات، فضلاً عن خبراتها المتميزة فى مجال التحول الرقمى الذى أصبح سمة من سمات العصر ، مشيراً إلى أنه فى إطار استراتيجية الوزارة يتم التركيز على استخدام التحول الرقمى خاصة فى أنشطة الحفر والاستكشاف بما يسهم فى كفاءة العمليات وتعظيم معدلات الإنتاج.

واستعرض نائب رئيس الشركة أنشطتها فى تكنولوجيا تركيب معدات الحفر المائل لعدد من الآبار المتقادمة بهدف استمرارية الإنتاج منها لفترات طويلة والتى تمت فى بعض حقول الشركة العامة وشركتى بتروبكر وبدر الدين وأثبتت نجاحها ، معرباً عن رغبة الشركة القوية فى استمرار توسعة أنشطتها فى مصر.

وتعد شركة وذرفرود من كبرى الشركات العالمية فى مجال توفير المعدات والخدمات فى مجال حفر آبار البترول والغاز وتقييمها واكمالها وانتاجها والانتاج من الآبار المتقادمة وتمتد عملياتها فى أكثر من 75 دولة فى كافة مناطق انتاج البترول والغاز حول العالم.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى ومساعده للتحول الرقمى المهندس محمد أبو المجد.

استراتيجية الوزارة البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس طارق الملا وزير البترول إنتاج البترول والغاز طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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