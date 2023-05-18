محافظ السويس يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

شهد محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، اليوم الخميس، انطلاق امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان في مادة اللغة العربية بلجان مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بحي السويس.

كما تفقد محافظ السويس غرفة العزل الموجودة بالمدرسة، ووجه بضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل كل المدارس خلال الامتحانات و أكد على إتباع كافة الإجراءات داخل اللجان الفرعية، و رافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة و العقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحة بالسويس، و المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حي السويس، والمهندس على الحراني مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس.

وأكد "صقر " على القيادات التعليمية بالالتزام والانضباط داخل اللجان ، مكلفا رؤساء الاحياء بتقديم كافة الخدمات وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب و الطالبات في اللجان لتسهيل سير عملية الامتحانات.

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى مدارس السويس 14700 طالب وطالبة مقسمين على 87 لجنة امتحانية.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، قبل أيام من بدء الامتحانات.

وأضاف "عمارة" خلال جولته لتفقد جاهزية مدارس السويس لاستقبال امتحانات الإعدادية، أمس أن المديرية أعدت نحو 87 لجنة امتحانية.