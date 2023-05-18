الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ السويس يتابع
محافظ السويس يتابع امتحانات الشهادة الاعدادية

شهد محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، اليوم الخميس، انطلاق امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحان في مادة اللغة العربية  بلجان مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بحي السويس.

كما تفقد محافظ السويس غرفة العزل الموجودة بالمدرسة، ووجه بضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل كل المدارس خلال الامتحانات و أكد على إتباع كافة الإجراءات داخل اللجان الفرعية، و رافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة و العقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحة بالسويس، و المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حي السويس، والمهندس على الحراني مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس.

وأكد "صقر " على القيادات التعليمية بالالتزام والانضباط داخل اللجان ، مكلفا رؤساء الاحياء بتقديم كافة الخدمات وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب و الطالبات  في اللجان لتسهيل سير عملية الامتحانات.

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى مدارس السويس 14700 طالب وطالبة  مقسمين على 87 لجنة امتحانية.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، قبل أيام من بدء الامتحانات.

وأضاف "عمارة" خلال جولته لتفقد جاهزية مدارس السويس لاستقبال امتحانات الإعدادية، أمس أن المديرية أعدت  نحو 87 لجنة امتحانية.

مصر السويس امتحانات الإعدادية التعليم المدارس

الأكثر قراءة

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

"الصحة": تقديم التوعية لـ76 ألفا من المترددين على وحدات الصدر

مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي