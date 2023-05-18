رئيس جهاز دمياط الجديدة يستعرض خطة تطوير وصيانة الشواطئ (صور)

عقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، لقاءًا موسعًا مع ممثلى المجتمع المدني من سكان منطقة الشاليهات استكمالا للقاءات السابقة مع المواطنين وبحضور نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الادارات المعنية لبحث مطالبهم.

واستعرض “خلف الله” خلال الاجتماع، العديد من المشروعات الجارية وخطط التطوير بالمشروعات الهامة بالمدينة.

وأبدى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، استعداده لبحث مطالبهم ومقترحاتهم والتى تمثلت فى طلب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمشايات وأعمدة الانارة بالمرحلة الثانية بالشاليهات وأعمال التطوير بالكورنيش والمناطق المحيطة.

واستعرض “خلف الله” خطط التطوير وموقف المشروعات الجارى تنفيذها وأعمال التطوير بالمرحلة الاولى بالشاطيء والتي تهدف الي استغلالها وتطويرها الي شواطي تحمل علامة بيئة صديقة للبيئة وفقا لخطة التنمية لدولة لحماية الشواطي من مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد “خلف الله” أنه تم البدء في اعداد نموذج حضارى للكافيتريات ومنافذ الخدمات وجارى إعداد مستندات الطرح لرفع كفاءة وتطوير المرحلة الثانية للشاليهات، لاستقبال موسم الصيف طبقا لمحاور ورؤية التنمية المستدامة بالمدينة بالإضافة إلى تطوير الخدمات وتكثيف أعمال النظافة بشكل مستمر.

وناقش رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة تخصيص ساحات انتظار سيارات بعيدة عن الشواطئ.