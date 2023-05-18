الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إعادة إنشاء "معرض شباب مصر"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعاته الميدانية لأعمال تأهيل موقع الأعمال بالمعرض التجاري معرض شباب مصر الذي قد تعرض لاحتراقه ومحتوياته، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة المعرض إلى وضع أفضل مما كان عليه في السابق

واطمأن المحافظ، خلال جولته اليوم، على انتظام سير العمل بالموقع وتواجد المعدات و العمال والمشرفين والمهندسين المختصين من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، حيث يجري تنفيذ الأعمال الخراسانية الخاصة بالترميمات وإنشاء السور الخارجي، تمهيداً للبدء في الأعمال الإنشائية  فق التصميم الفني والهندسي الجاري إعداده بالتعاون بين الشركة والجهاز وتحت إشراف المحافظة

وجدد تأكيده على تذليل أية معوقات "إن وُجدت " وتوفير كافة المتطلبات لانتظام واستمرار العمل، مكلفاً مسؤولى الوحدة المحلية بالتواجد الميداني خلال فترات العمل التي تتم "صباحا ومساءً" بالموقع الأعمال، والتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة خاصة شركات المرافق ، لتوفير كافة التيسيرات اللازمة ، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم كل  التسهيلات  المطلوبة لضمان انتظام سير العمل

رافق المحافظ خلال تفقد الأعمال من شركة المقاولون العرب: المهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد بالشركة ومن جهاز التعمير: المهندسة هبة المنشاوي مدير الجهاز بمنطقة بني سويف، ومن الوحدة المحلية وهاني الجويلي رئيس المدينة، وفواز رجب نائب رئيس المدينة.

الأعمال الإنشائية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المقاولون العرب الوحدة المحلية شمال الصعيد معرض شباب مصر

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

إدراج 57 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

العثور على جثة مقاول مشنوقًا داخل منزله فى بنى مزار بالمنيا

محافظ القاهرة: دعم كامل للمتقدمين للمبادرة الوطنية الخضراء الذكية

مصرع سيدة وطفلها فى تصادم سيارتين بطريق الـ21 غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.....وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي