محافظ بني سويف يتفقد أعمال إعادة إنشاء "معرض شباب مصر"

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعاته الميدانية لأعمال تأهيل موقع الأعمال بالمعرض التجاري معرض شباب مصر الذي قد تعرض لاحتراقه ومحتوياته، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة المعرض إلى وضع أفضل مما كان عليه في السابق

واطمأن المحافظ، خلال جولته اليوم، على انتظام سير العمل بالموقع وتواجد المعدات و العمال والمشرفين والمهندسين المختصين من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، حيث يجري تنفيذ الأعمال الخراسانية الخاصة بالترميمات وإنشاء السور الخارجي، تمهيداً للبدء في الأعمال الإنشائية فق التصميم الفني والهندسي الجاري إعداده بالتعاون بين الشركة والجهاز وتحت إشراف المحافظة

وجدد تأكيده على تذليل أية معوقات "إن وُجدت " وتوفير كافة المتطلبات لانتظام واستمرار العمل، مكلفاً مسؤولى الوحدة المحلية بالتواجد الميداني خلال فترات العمل التي تتم "صباحا ومساءً" بالموقع الأعمال، والتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة خاصة شركات المرافق ، لتوفير كافة التيسيرات اللازمة ، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لضمان انتظام سير العمل

رافق المحافظ خلال تفقد الأعمال من شركة المقاولون العرب: المهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد بالشركة ومن جهاز التعمير: المهندسة هبة المنشاوي مدير الجهاز بمنطقة بني سويف، ومن الوحدة المحلية وهاني الجويلي رئيس المدينة، وفواز رجب نائب رئيس المدينة.