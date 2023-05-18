الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل الدستور: نأمل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا فكر أو سياسة قبل انتهاء الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال وليد العماري، ممثل حزب الدستور بجلسة مناقشة الهوية بالحوار الوطني، إننا نأمل قبل انتهاء فعاليات الحوار الوطني أن يتم الإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا فكر أو سياسة حتى نحدث فارق.

وأكد: الهوية الوطنية المصرية هوية متراكمة وامتداد لما قبله، والتنوع الفريد في الحضارة المصرية أوجد تراكم حضاري متنوع ومتميز في الشخصية المصرية.

وأشار إلى التنوع في الهوية ووجود تراث نوبي وامازيغي وساحلي يستطيع أن يحقق جسور تواصل وأمان للأمن القومي المصري.

واقترح تدشين مشروع قومي يقوم على نشر الوعي بين مكونات الشعب المصري بالحضارة المصرية القديمة بما يقضي على انتحال الحضارة ونسبتها لغير أبناء الشعب المصري.

كما اقترح استراتيجية منظمة لاستغلال نقاط القوى الناعمة المصرية كالأزهر والكنيسة في دعم الهوية الوطنية.

الحوار الوطنى الهوية الوطنية المصرية المحبوسين على ذمة قضايا القوى الناعمة المصرية القوي الناعمة

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