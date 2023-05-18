الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نيفين الكيلانى: مشاركة مصرية متميزة فى بينالى فينيسيا من خلال "نيلاب"

وزيرة الثقافة من
وزيرة الثقافة من الحدث

استقبل السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لإيطاليا للمشاركة في افتتاح "بينالي فينيسيا الدولي 2023".

ناقش الجانبان سبل التعاون في المجالات الثقافية لدعم مجالات التعاون المصري الإيطالي، والأنشطة المُنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وعبّرت وزيرة الثقافة عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن إعداد الوزارة لبرنامج أنشطة وفعاليات للأكاديمية المصرية للفنون بروما، خلال العام المالي الجديد، يُعبر عن الثقافة والفنون والتراث المصري، إلى جانب ما تملكه مصر من إرث حضاري كبير، وأشارت إلى أن الأكاديمية هي نافذة الثقافة المصرية في أوروبا.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني أن الثقافة المصرية موجودة في إيطاليا باستمرار، من خلال الفعاليات والأنشطة والمهرجانات التي تُشارك بها مصر، مشيرة إلى أن هذا العام سيشهد مشاركة متميزة  في "بينالي فينيسيا"، من خلال  مشاركة العمل المصري "نيلاب"، وهو مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة 6 موضوعات رئيسية هي "الطبيعة، العمران، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، الآثار"، وذلك من خلال 18 فكرة لمشروعات على نهر النيل.

من جانبه، أكد السفير بسام راضي على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة في دعم العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية المشتركة من خلال الأكاديمية المصرية للفنون بروما، ودورها في نشر الفنون والثقافة، والتعبير عن الحضارة المصرية بالشكل الذي يليق بها، مشيرًا إلى حضور الأكاديمية في العديد من الفعاليات المصرية التي تُنظم بإيطاليا، كما أشار إلى حب الشعب الإيطالي لكل أنواع الثقافة والفنون المصرية والاستمتاع بها.

وزارة الثقافة السفير بسام راضي سفير مصر لدى روما الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بينالي فينيسيا الدولي 2023

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