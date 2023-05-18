الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سعد الدين الهلالي: الحوار الوطني لُحمة شعبية في الجمهورية الجديدة

سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الحوار الوطني يمثل لُحمة شعبية جديدة في الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الوصاية تكون قبل التصرف في أموال القصر، ولكن الولاية يتصرف الولي مباشرة ولو كان هناك ضرر يكون هناك وقفة.

وتابع الهلالي: “إن كل صغير يتيم، والولاية على الصغير ثابتة طبيعيا قبل الأديان، ولا يختلف عليها إثنان على الأرض، واختلف الفقهاء على من يتولى الولاية بعد الأب، سبقنا أجيال كثيرة ووضعوا اطروحات كثيرة، وهناك الكثير من الآراء الفقهية المختلفة فى هذا الصدد”، مشيرا إلى أن سن الطفولة أصبح طويلا ومن ثم نجد أن هناك مشكلة، حيث أصبح سن الطفولة 18 عاما وسن التعليم 21 عاما، ومن ثم كان لزاما أن يتم مراعاة ذلك، وبمجرد طلاق الأم يرفع الأب يد الإنفاق على الصغير وهذه ظاهرة قائمة، ومتفق على أن الأم هى الطرف الضعيف، والأم باجتماع البشرية لا تفرط في ابنها نهائيا وتستمر في رعايته حتى تموت، ومن ثم يجب أن تمنح الأم حق الولاية.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت  إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات،  مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر التصرف في أموال الآراء الفقهية الثقافة والهوية الوطنية التماسك المجتمعي الهوية الوطنية

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