الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف كوبرى المصنع الحربى ببنها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، ومسئولو الشركة المنفذة للأعمال وإدارة الطرق بمجلس مدينة بنها بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية بالجهة القبلية والبحرية لكوبري المصنع الحربي لربطه بالطريق الحر بنها - المنصورة والخروج لطريق مصر إسكندرية الزراعي بسهولة بطول ٧٠٠ متر، وقد تم تكسير الأسفلت القديم وتسوية الطريق من الجهتين للبدء بأعمال الرصف تحت إشراف إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها.

وتابع المحافظ أعمال تطوير السور الجانبي بجوار المصنع الحربي بعد نزلة الكوبري اتجاه بنها، موجهًا بتدعيم السور بالخرسانة وتوزيع أعمدة الإنارة على السور بشكل مُنتظم، بالإضافة إلى التنسيق مع مُلاك الأراضي بجوار سور الكوبري اتجاه الطريق الزراعي لجعله مكانًا حضاريًا يليق بمدخل مدينة بنها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الرصيف الجانبي لكوبري المصنع الحربي.

ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف العمالة والعمل على مدار الساعة لنهو باقي أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنبًا لحدوث أخطاء مُستقبلًا، مجددًا التأكيد على السادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة الرصف على مستوى المحافظة مع ضرورة بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتجارية بالمحافظة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

أعمال التطوير والرصف اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية تطوير ورصف خطة الرصف كوبرى المصنع الحربى مدخل مدينة بنها مصر إسكندرية الزراعي

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