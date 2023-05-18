أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة من "حقوق المنصورة"

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لعدد من طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة المنصورة للتعرف على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى كافة المجالات.

كان فى استقبال الوفد الزائر عددًا من قيادات وضباط الأكاديمية وكذا مجموعة من طلبة وطالبات كلية الشرطة، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية.. والتأكيد على حرصه الدائم على الإهتمام بتلك الزيارات التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.

بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة فى مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريب الضباط بمختلف القطاعات للنهوض برسالتهم الأمنية وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات والإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما شملت الجولة تفقد عدد من كيانات الأكاديمية، من بينها مركز بحوث الشرطة للتعرف على الإمكانيات اللوجستية به ودور المركز فى تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية الصديقة والشقيقة ودول الكومنولث.

كما استكمل الوفد جولته إلى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية - الأجنبية) للمشاركة فى بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.. بالإضافة إلى مجمع ميادين التدريب القتالى، وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة.. ثم اختتمت الجولة بمشاهدة عروض (الخيالة- كلاب الأمن والحراسة).

ومن جانبهم توجه أعضاء الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية مُعربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الإستقبال، وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجال الشرطة ليكونوا مؤهلين لأداء رسالتهم بكفاءة وإقتدار.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى مد جسور التعاون والترابط مع كافة أطياف المجتمع، ولاسيما بين طلبة وطالبات كلية الشرطة وأقرانهم من طلاب ومُعيدين مختلف الكليات بالجامعات والمعاهد العليا.