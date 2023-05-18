الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يناقش سبل التعاون مع هيئة سلامة الغذاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - صباح اليوم الخميس الموافق 18 مايو- وفد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمجلس الوزراء، ضم الوفد كلا من المهندس محمد رمضان مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالإسماعيلية، ومحمد الطيب المسئول المالي والإداري فرع سلامة الغذاء، والدكتورة هانم سالم مفتش سلامة الغذاء بالإسماعيلية، ومحمد فكري مفتش سلامة الغذاء بالإسماعيلية.
حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صفوت عبد المقصود أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة وعميد كلية الألسن.
تأتي الزيارة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين؛ وصولا إلى تقديم خدمات أفضل لطلاب الجامعة بالمدن الجامعية والمرضى بالمستشفيات الجامعية مع اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تسجيل الجامعة بهيئة سلامة الغذاء.
ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة تحرص على إتباع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والتحقق من أن الغذاء المقدم غذاء آمن وفق معايير سلامة الغذاء العالمية.
وأكمل الدكتور محمد عبد النعيم أن الخدمات الغذائية داخل المدن الجامعية سواء للطلبة أو الطالبات تقدم على أعلى مستوى لافت إلى السعي الدائم لإدارة الجامعة وقطاع التعليم والطلاب؛ لتقديم ما هو أفضل لصالح الطالب.
بينما أكد المهندس محمد رمضان أن الهيئة على استعداد تام للتعاون مع الجامعة بما يعود بالنفع على مصلحة الطالب والمريض مشيرا إلى أن "صحة المستهلك" هي المعيار الأساسي للجودة في وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء.
فيما قامة الدكتورة هانم سالم بعرض لأهداف الهيئة، والتي تأتي على رأس أولوياتها حماية صحة المستهلك؛ تحقيقا لمتطلبات سلامة الغذاء...

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