حزب العربي للعدل والمساواة قانون الوصاية على المال "يتجاهل الأم"

بالحوار الوطني..

قالت أمل سلام، ممثل حزب العربي للعدل والمساواة بجلسة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة بأعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إننا أمام قضية هامة تشغل الرأي العام.

وأضافت سلام، خلال مشاركتها بالجلسة، إن (قانون 52) المنظم للوصاية على المال يتعامل معه منذ 71 عاما، ولم يتغير حتى الآن، موضحة أنه يتجاهل وجود الأم، فلا يحق لها التعامل أو التصرف دون موافقة الوصي سواء الجد أو العم.

وطالبت ممثل حزب العربي للعدل والمساواة بتعديل وتفعيل قانون الأحوال الشخصية، على أن يصب التعديل في مصلحة الطفل، مؤكدة أن الأم هي الوحيدة القادرة على حماية أبناءها.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك في ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتي تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.