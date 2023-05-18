بريطانيا تعتزم إعادة حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ فى 2025

تعتزم المملكة المتحدة إعادة حاملة طائرات الى المحيط الهادئ عام 2025، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة الخميس، على هامش تواجد رئيس الوزراء ريشي سوناك في اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

وسبق لحاملة الطائرات "إتش إم إس الملكة إليزابيث" أن عبرت المحيط الهادئ في 2021 وتوقفت في اليابان، بينما يسعى الحلفاء الغربيون لمواجهة تنامي الحضور العسكري الصيني في المنطقة.

وقبل انتقاله الى هيروشيما التي تستضيف قمة دول مجموعة السبع، حط سوناك في طوكيو حيث زار قاعدة بحرية، وأعلن أن المملكة المتحدة ستضاعف عديد قواتها المشاركة في المناورات العسكرية المشتركة المقبلة.

وستتفق لندن وطوكيو بشكل رسمي على اعتماد "بند تشاوري"، تلتزمان بموجبه البحث في مشاكل الأمن الاقليمي والعالمي والاجراءات الممكن اتخاذها.

وقال سوناك إن حاملة الطائرات التي ترافقها مجموعة قتالية، ستعمل "إلى جانب قوات الدفاع الذاتي اليابانية وشركاء إقليميين آخرين للدفاع عن السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن المقرر أن يلتقي سوناك نظيره الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق الخميس في اجتماع يتوقع أن يختتم بإصدار "إعلان هيروشيما" الذي يشمل اتفاقات في مجالات الدفاع والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، إضافة الى مسائل مثل التغير المناخي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية.

وكان سوناك أكد قبل مغادرته لندن أن القمة المقررة رسميا بين الجمعة والأحد، تأتي في "لحظة محورية" لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تواجه "تهديدات معقدة تطال السلام والازدهار العالميين".

وشدد على أن لندن ستدعم التحرك الدولي ضد "الإكراه الاقتصادي من قبل الدول العدائية" وتعزز "دعم أوكرانيا" في مواجهة الغزو الروسي.