غلق 6 مخابز وتحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال حملة بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق 3 مخابز بلدية بناحية قويسنا البلد مركز قويسنا، ومخبزين بلدى بناحية دكما وميت الموز بشبين الكوم لمدة شهر، كعقوبة إدارية لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفتهم التوجيهات الوزارية أرقام 30لسنة 2017 و37 لسنة 2020.

كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية شطانوف مركز أشمون لمدة شهرين وذلك لغلق المخبز وضرب مبيعات وهمية بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة .

وقال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم شن حملات تموينية اليوم الخميس بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 220 محضر تمويني تنوع ما بين 102 محضر مخالفات مخابز و118محضر أسواق.

وأشار إلى أن من أبرز القضايا تحرير محضر جنح السادات ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية الخطاطبة لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها 43 شيكارة من الدقيق المدعم استخراج 87.5% لإعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، ومحضر جنح مركز تلا ضد صاحب مفرش لتجميع الأقماح لقيامه بتجميع أقماح محلية دون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته كمية قدرها 10 طن قمح محلي معبأ بدون مستندات مجهول المصدر ، ومحضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي.