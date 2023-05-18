الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 6 مخابز وتحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال حملة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق 3 مخابز بلدية بناحية قويسنا البلد مركز قويسنا، ومخبزين بلدى بناحية دكما وميت الموز بشبين الكوم لمدة شهر، كعقوبة إدارية لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفتهم التوجيهات الوزارية أرقام 30لسنة 2017  و37 لسنة 2020.
كما وافق  المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية شطانوف مركز أشمون لمدة شهرين وذلك  لغلق المخبز وضرب مبيعات وهمية بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة .

وقال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم  شن  حملات تموينية  اليوم الخميس بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 220 محضر تمويني تنوع ما بين 102 محضر مخالفات مخابز و118محضر أسواق.

وأشار إلى أن من أبرز القضايا تحرير محضر جنح السادات ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية الخطاطبة لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها 43 شيكارة من الدقيق المدعم استخراج 87.5% لإعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، ومحضر جنح مركز تلا ضد صاحب مفرش لتجميع الأقماح لقيامه بتجميع أقماح محلية دون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته كمية قدرها 10 طن قمح محلي معبأ بدون مستندات مجهول المصدر ، ومحضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

إدارة الرقابة التموينية إدارة الرقابة التموين والتجارة التموين والصحة والطب البيطري الرقابة التموينية السعر الرسمي الخطاطبة الخميس الدقيق المدعم

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

7 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى المحور في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي