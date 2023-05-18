نص مقترحات المصريين الأحرار لمحور الهوية الوطنية في الحوار الوطني

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للمحور المجتمعي اليوم الخميس، لمناقشة محور الهوية الوطنية.

وحضر اللواء إيهاب الشحات رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وعضو الهيئة العليا، ممثل عن المصريين الأحرار، وعرض رؤية للحزب وإيجاز عن الدراسات المستفيضة بهذا الشأن.

وجاء نص كلمته

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الحضور الكرام نتشرف بأننا معًا بدعوة مشكورة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ليكون متسع لطرح الرؤى والحوار للوصول إلى مصر اللي بنحلم بيها..

وفي ضوء اهتمام حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل بالهوية والشخصية المصرية وبعد دراسة لسنوات تكون لدينا رؤية غايتها تطوير الشخصية المصرية بما يلائم الجمهورية الجديدة..

ومن واقع الرصد الحالي..

دخل على مجتمعنا ظواهر غريبة غيرت من خصائص الشخصية المصرية وهي المعوق الرئيسي لدخول مصر إلي الجمهورية الجديدة.

بما أن عملية تطوير الشخصية المصرية هي من العمليات المعقدة والمتداخلة فتتطلب الآلية التالية:

أولا: استحداث الهيئة الوطنية لتطوير الشخصية المصرية يتم تشكيلها من قبل فخامة رئيس الجمهورية وتتكون من عدد لا يقل عن 14 عضوًا من (خبراء) في المجالات ومنها

علم النفس والاجتماع

الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

الثقافة والدراما

التشريعات والقوانين.

التعليم.

الرياضة.

جناحي الأمة من الأزهر والكنيسة.

ويتمثل دور هذه الهيئة فيما يلي:

رصد الظواهر السلبية في المجتمع

تحليل أسباب هذه الظواهر

وضع أساليب معالجتها

ابراز نقاط القوة في الشخصية المصرية ووضع السبل والوسائل لتقوية هذه النقاط لتطوير الشخصية بما يلائم الجمهورية الجديدة

وضع جدول زمني لمراحل التطوير مع وجود معايير قياس لكل مرحلة من التطوير.

ثانيا: بعض الطرق التي يمكن من خلالها تطوير الشخصية المصرية

الوسائل المستخدمة لتطوير الشخصية المصرية تختلف حسب السن والمستوى التعليمي والاجتماعي والتوزيع الجغرافي، وعلي سبيل المثال فئة النشء والشباب يتم التواصل معها من خلال وضع برامج ثقافية إلزامية في جميع المراحل.

وبشأن المدارس نقترح ما يلي:

إعادة الربط بين التعليم والتربية بحيث نعيد للعملية التعليمية البعد التربوي والأخلاقي مع تاهيل المعلمين لهذه المهمة الوطنية.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسائل المطلوبة.

استخدام الرياضة: واحياء النشاط الرياضي بالمدارس في مختلف الألعاب وكذلك المسابقات الرياضية مع استغلال الملاعب الموجودة داخل الحدود الجغرافية للمناطق التعليمية لصالح المدارس التي ليس بها ملاعب.

الاهتمام بالانشطة الثقافية والفنية وتوفير الإمكانيات التي تتيح للطلبة تنمية مهاراتهم وابداعاتهم.

بالنسبة للشباب الأكبر سنا (18-35 سنة) فان اكثر وسيلة فعالة هي السوشيال ميديا:

بعد رصد كل السلبيات ومعرفة وسائل جذب الشباب يتم استغلال هذه الوسائل في توصيل رسائل محددة للشباب من شانها إعادة تطوير الشخصية المصرية بما يعالج السلبيات المرصودة.

أما بالنسبة لكبار السن فعلى سبيل المثال اكثر الوسائل فاعلية معها هي الدراما، يتم انتاج اعمال فنية تعالج السلبيات المجتمعية اول بأول وتعمل على تطوير الشخصية المصرية بما يتلاءم مع ما هو مأمول.

ثالثا: دراسة عدد من التجارب الشخصية لرموز العمل المدني في مصر والخارج سواء على المستوي العلمي والعملي والاجتماعي والسياسي مع ترتيب لقاءات وحوارات مع عدد من هؤلاء الرموز او مع من قاموا بالكتابة عنهم.

رابعا: تشجيع وعودة العمل العام وعمل مسابقة مجتمعية لأفضل ١٠ قائمين على العمل العام على مستوى كل محافظة كل عام على أن يكون هناك معايير للتقييم فى اولوياتها الخطة الاستراتيجية للدولة للعمل من أجل تحقيق اهداف مشتركة.

خامساً: تكثيف جهود المؤسسات الدينية لترسيخ السلوك الإنساني بالمقام الاول ووضع اليات قياس

سادسًا: عودة مادة التربية العسكري إلي المدارس ورفع روح الولاء والإنتماء

وختامًا .. نرفع تلك المقترحات كجزء من دراسة تفصلية متكاملة ووافية عكف عليها حزب المصريين الأحرار بلجانه المختلفة وجهود مضنية للخروج بحلول لكل ما يتعلق بالهوية المصرية.