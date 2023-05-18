الضويني يوجه بنشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية على بوابة الأزهر

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال أمانة السر للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، واستقبلهما الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

وحرص وكيل الأزهر على المرور على جميع حجرات الإدارات المركزية للامتحانات، واطلع على أرقام الجلوس للطلاب واطمأن على الانتهاء منها، ووجّه بنشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرًا على الطلاب.

واطلع الدكتور الضويني، على أعمال أمانة السر وهي وضع وندب رؤساء اللجان والمساعدين والأعضاء، كما اطلع على البرنامج الإلكتروني الذي يختار الأعضاء المشاركين في كنترول الشهادة الثانوية دون أي تدخل أو محاباة، متوجهًا بالشكر لكل العاملين على جهودهم ونصحهم بالسرية والأمانة والدقة.