اليوم.. الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى بطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الخميس، عندما يلتقي فريق الزمالك في نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية التي تقام في ضيافة نادي الأهلي، وتختتم منافستها مساء اليوم.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز باللقاء والتتويج باللقب.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام الموكلة لكل لاعب خلال اللقاء.

وتأهل «رجال يد الأهلي» إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على فريق رجاء أغادير المغربي في إطار منافسات الدور نصف النهائي، بينما تخطى الزمالك عقبة سبورتنج ليتأهل إلى النهائى.

اليوم.. «4» مواجهات في ختام بطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد

تقام اليوم الخميس 4 مواجهات في ختام بطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، التي تقام في ضيافة نادي الأهلي بمقر الجزيرة، ضمن منافسات النهائي وترتيب المراكز في البطولة.

- منافسات السيدات

*الأهلي مع أوتوهو الكونغولي على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع.

*بترو أتلتيكو الأنجولي مع أول أغسطس الأنجولي، صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الرابعة عصرًا في نهائي البطولة.

- منافسات الرجال

*سبورتنج مع رجاء أغادير المغربي على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية ظهرًا ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع.

*الأهلي مع الزمالك على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة 7 مساءً في نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية، بعد أن تغلب على نظيره فريق رجاء أغادير المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٣٦-٢٣.

وتأهل الفريق إلى المباراة النهائية ليضرب موعدًا مع فريق الزمالك في المباراة النهائية، التي تجمع الفريقين اليوم الخميس.