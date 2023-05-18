الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: نرحب بالمقترحات التشريعية للقوى المشاركة فى الحوار الوطنى

النائب صابر عبد الحكيم
النائب صابر عبد الحكيم

أكد النائب صابر عبدالحكيم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية الحوار الوطني في المرحلة الراهنة من عمر الوطن، حيث يشارك فيه كل القوى الوطنية بمقترحات تهدف لصالح الوطن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يرحب بكل المقترحات خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية والتي جاء أغلبها مطابقًا لرغبة مجلس النواب مثل تعديل قانون "الإجراءات الجنائية" والحبس الاحتياطي.

وقال عبدالحكيم، لـ"الدستور"، إن المقترح الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي بالفعل محل بحث في اللجنة التشريعية، حيث تناقش لجنة فرعية مشكلة من اللجنة التشريعية تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل، وتعديل بنود الحبس الاحتياطي التي طالبت القوى السياسية بتعديلها، مضيفًا: "أعتقد أن هذا التشريع الضخم سيأخذ وقته من الدراسة والبحث فبعدما تنتهي هذه اللجنة ستعرضه على اللجنة التشريعية ثم يُحال للجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

وشدد عضو اللجنة التشريعية على حرص لجنته على إصدار قانون الإجراءات الجنائية بشكل متوازن ومنصف يحقق العدالة وأن يصدر بعد دراسة مستفيضة، ويحل الإشكاليات التي ظهرت، مشددًا على أن تطور الوسائل التكنولوجية وما ترتب عليه من تطور الجريمة، استلزم أن تواكب العقوبة هذه الجرائم لتحقق الردع والعدالة في آنٍ واحد.

الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي النائب صابر عبد الحكيم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديل قانون الاجراءات الجنائية

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