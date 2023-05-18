نسرين البغدادي: تماسك الأسرة ضروري لبناء المجتمع

قدمت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، الشكر والتقدير لمجلس الأمناء بالحوار الوطني على المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن الحوار الوطني لمناقشة قضية “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”.

وقالت البغدادي إن أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تكاملية بمعنى أن تماسكها يؤدي إلى تماسك المجتمع وله دور في بناء المجتمع.

وتابعت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أن الدستور المصري في مادته 10 أكد على أن الأسرة أساس المجمتع، موضحة أن حرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها، ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهر التي ظهرت مؤخرا.

وتنطلق اليوم الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.