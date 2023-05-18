الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد ينعى نقيب صيادلة المحافظة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور عبد الوهاب قوطة، نقيب صيادلة بورسعيد، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان رائدا من رواد مهنة الصيدلة، ورمزا للعطاء والتفاني والإخلاص في عمله من الطراز الأول، وكان له بصمات واضحة خلال فترة توليه منصيب نقيب الصيادلة، وكان يتمتع بسيرة طيبة وحب كبير من زملائه في العمل.

ودعا محافظ بورسعيد للراحل بأن يدخله الله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اللواء عادل الغضبان محافظ السلوان ذويه الصبر والسلوان زملائة صيادلة

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