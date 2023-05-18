برلماني: قرارات تحفيز الاستثمار أعطت إشارات إيجابية للداخل والخارج

قال النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أحدثت حراكًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، وأعطت إشارات إيجابية للداخل والخارج أن الدولة المصرية قادرة على تخطي الصعوبات، وأن مناخ الاستثمار في مصر مناخ آمن وجاذب للمستثمرين.

وأضاف النائب نادر الخبيري، في بيانٍ له اليوم، أن الدولة المصرية ملتزمة وتسدد كل التزاماتها وأنها قادرة على سد الفجوة الدولارية، لافتًا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها من أجل تحفيز الاستثمار ستتم متابعتها على الأرض وكل وزير مسؤول سيقوم بمتابعة القرار الذي يخصه وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ القرار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الاستثمار ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات والتي من شأنها زيادة فرص العمل، لافتًا إلى أننا كدولة مطالبون بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا نظرًا لزيادة معدلات النمو.

وأشار النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة العملة الصعبة تساعد في مضاعفة قيمة الجنيه، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ومنها انخفاض الأسعار وبالتالي سيشعر المواطن بتحسن ونتائج الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر.