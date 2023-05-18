الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية اليوم ومشوار الفريقين في الدوري الأوروبي 2023

موعد مباراة يوفنتوس
موعد مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي

موعد مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي 

ستُذاع مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق يوفنتوس الإيطالي، تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

 

في المقابل، يرغب فريق إشبيلية الإسباني، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، في الفوز أيضًا في هذا اللقاء، من أجل التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب "أليانز استاديوم"، يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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مشوار يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي

- وكان فريق يوفنتوس قد تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 5-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة روما ضد باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

وفي مباراة أخرى، يلتقي فريق روما الإيطالي بنظيره باير ليفركوزن الألماني، على ملعب "باي ارينا"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن أيضًا أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق روما قد حقق فوزًا ثمينًا أمام باير ليفركوزن بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "الأوليمبيكو".

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