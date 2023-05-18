"تاون جاس": تنفيذ أعمال صيانة بالتسعين الجنوبى دون انقطاع الغاز اليوم

تجري الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» إحدى شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أعمال صيانة أمام فندق لاند مارك التسعين الجنوبي.

وكشف بيان للشركة عن إجراء أعمال الصيانة بدءًا من الساعة العاشرة مساءً، وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، بالإضافة أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنتهم.

وفي سياق منفصل، كانت قد نظمت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)، إحدى شركات قطاع البترول المصري، حملة توعوية عن استخدامات الغاز الطبيعي، وأجرت الشركة المعاينات المجانية للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالعملاء داخل مقرات السكن فى إطار خطة وضعتها إدارة الشركة لهذا الغرض، يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لتوفير الخدمات المميزة للعملاء.