حاول حفر مصرف.. مصرع عامل إثر انهيار للتربة عليه فى سوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، مصرع عامل زراعي، إثر قيامه بحفر مصرف مياه في أرضه الزراعية، حيث انهارت عليه الأتربة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، إشارة من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول "م. ع. ا."، البالغ من العمر 35 عامًا، عامل بأجر.

وأفاد شقيقه "ي. ع. ا. ا"، عامل زراعي ويقيم بذات الناحية، بأن شقيقه المتوفى كان يقوم بحفر مصرف خاص بأرضه الزراعية عندما انهارت عليه كمية من الأتربة، ما أدى إلى وفاته.

وعقب إجراء الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة، تم تحديد سبب الوفاة بأنه اسفكسيا الاختناق.

وأكدت الجهات المعنية أنه لا يوجد شبهة جنائية في الحادثة، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.