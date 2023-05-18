"إزالة القمامة والتعامل مع الإشغالات".. كورنيش طنطا يستعيد رونقه بعد التطوير

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تطوير كورنيش طنطا بداية من كوبري فاروق حتى الجامعة، حيث يعتبر الكورنيش طريقًا بديلًا لشارع البحر، وهو الشارع الرئيسي في طنطا، بالإضافة أيضًا إلى تطوير كل الشوارع الرئيسية في المدينة.

وأشار التقرير المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى أن الطريق في مدخل محافظة الغربية ضيق بعد عبور بوابات المحافظات، فكان التفكير في عمل محور بديل من أجل العبور لمدينة طنطا ومنه إلى الطريق الزراعي.

وذكر التقرير أنه تم تدشين محور قناة طنطا الملاحية بجوار الترعة في أول الدِفرة، لذلك، فقد جرى تدبيش هذه الترعة وعمل محور جانبي على يسار الترعة من أجل تجنب الزحام، كما شهدت الترعة أعمال تطهير وتطوير ورمي زريعة لتوفير الثروة السمكية لأبناء المحافظة.

أما بالنسبة لكورنيش طنطا، فقد لمس الأهالي حالة التطوير فيه، بعد أن شهد أماكن لجمع القمامة، ورفع تلك المخلفات ثم تطوير الكورنيش بتكلفة كبيرة.

الكورنيش موجود على ترعة القاصد، ولم تكن عمليات التطوير سهلة على الإطلاق وهو ما تابعه الناس عن كثب، حيث تمر السلطات باستمرار على الكورنيش للتعامل مع المخالفات والإشغالات من قبل أصحاب المقاهي والمحال وتم إيقاف التجاوزات من أجل الحفاظ على المنطقة.