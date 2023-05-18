كولر يدرس بعض التعديلات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه الأخير اليوم الخميس على ملعب مختار التتش قبل الدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويختار السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد عودة عمرو السولية بعد اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن آخر مباريات للأهلي، بينما يستمر غياب رامي ربيعة والذي يواصل استكمال برنامجه العلاجي فيما ما زال الغموض مستمرًا حول موقف الثلاثي أيمن أشرف وسافيو وشادي حسين.

يدرس المدير الفني بعض التغييرات في تشكيل الفريق أمام الترجي من أجل منح بعض اللاعبين الأساسين الراحة لا سيما أنه يركز في نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول عن أن السولية جاهز للمباراة بنسبة 100% ومعه أليو ديانج ومروان عطية في منتصف الملعب، ومن المتوقع أن يكون أفشة أو قندوسي لهما دور كبير في خط الهجوم مع احتمالية تغيير في خط الهجوم، خاصة أن هناك 4 لاعبين لديهم إنذاران ويخشي تعرضهم للإيقاف في النهائي أمثال حسين الشحات ومحمد هاني وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر. ومن المتوقع أن يحصل علي لطفي أو مصطفى شوبير على جزء من المباراة على حساب محمد الشناوي.

من جانبه يعقد المدير الفني وكابتن الفريق مؤتمرًا صحفيًا قبل المران الأخير في استاد القاهرة للرد على استفسارات الإعلام وفقًا للوائح كاف.

ويحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلي، المدير الإداري، الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة من أجل تحديد الزي الرسمي للفريقين وموعد وصول الفريقين لأرض الملعب في حضور طاقم التحكيم ومراقب المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.