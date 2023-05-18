الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ شمال سيناء: نعمل على تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن المحافظة تعمل على تنشيط السياحة الداخلية سواء سياحة الاصطياف أو السياحة الثقافية لزيارة معالم المختلفة.

وأكد المحافظ -خلال لقائه اليوم الخميس، بأعضاء جمعية إحياء التراث المصري برئاسة الدكتور هشام الشاذلي رئيس مجلس إدارة الجمعية- عودة الحياة إلى طبيعتها في شمال سيناء بتوجيهات من القيادة السياسية.. مضيفًا أن شمال سيناء حباها الله بطبيعة خلابة ساحرة وطقس معتدل الحرارة وشواطئ تمتد لأكثر من 300 كيلومتر ومحميات طبيعية كمحمية الزرانيق، وبحيرات مثل بحيرة البردويل التي تعد من أنقى بحيرات العالم وتجود بأنواع مختلفة من الأسماك والقشريات، فضلا عن الثروات الطبيعية مثل: جبال الرخام والرمل الزجاجي وغيرهما من الثروات الطبيعية.

ودعا المحافظ المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية إلى زيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الخلابة وجوها الساحر وشواطئها، مشيرا إلى افتتاح موسم الصيف الحالي في مختلف شواطئ المحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هشام الشاذلي أن زيارة محافظة شمال سيناء تعد زيارة تضامنية للتعرف على المحافظة واستكشاف تراثها الطبيعي والإنساني والثقافي، لافتا إلى أن وفد الجمعية يضم 35 عضوًا.

وأضاف أن جمعية أحياء التراث المصري هي جمعية ثقافية خيرية، وتهدف رحلتها إلى شمال سيناء لتنشيط السياحة بالمحافظة وتقديم خدمات للمجتمع المدني والترفيه والاستمتاع بزيارة بحيرة البردويل ومحمية الزرانيق كتراث طبيعي وقلعة العريش كتراث تاريخي، والاستمتاع بجمال الشواطئ بالمحافظة وجوها الساحلي المنعش.

كان محافظ شمال سيناء قد أعلن فى وقت سابق عن مشاركة المحافظة فى المرحلة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة السياحة الداخلية جمعية إحياء التراث المصري محميات طبيعية

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