النيابة تناظر جثامين أم وطفلين لقو مصرعهم فى حريق شقة بالمقطم

أجرى فريق من النيابة العامة، صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع حادث مصرع أم وطفلين، في حريق نشب داخل شقة سكنية فى المقطم للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة إلى مكان الحادث وإجراء مناظرة للجثامين وتفحص موقع الحريق وخط الغاز، واستدعت النيابة أهالي المتوفين وشهود العيان الموجودين فى موقع الحريق لسؤالهم عن ظروف الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائي.

- تفاصيل الواقعة

وكانت سيدة وطفليها لقو مصرعهم إثر نشوب حريق داخل شقتهم بمنطقة المقطم وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل، وفي أثناء عمليات الفحص عثر على جثة سيدة وطفليها مختنقين داخل الأسانسير، وتم استخراج الجثث.

وبعمل التحريات تبين أن السيدة حاولت الهروب من الحريق بأطفالها ودخلت الأسانسير، وخلال ذلك قام الأهالي بفصل الكهرباء عن العقار لمنع تمدد النيران ولم يلاحظوا وجود السيدة وأطفالها.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المقطم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة أم وطفلين وتم نقلهم إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لشهود العيان.