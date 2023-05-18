الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد الخاص ألمانيا 2023

لاعبتان مصريتان تشاركان
لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد

 تمثل روقية عبدالنعيم وآلاء رضوان لاعبتا البولينج مع مدربتهما صفاء الشبراوي، مصر في رياضة البولينج من بين 15 رياضة تشارك بهم  البعثة المصرية في الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر، التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو 2023، من بين 280 لاعبا من مختلف دول العالم.

 وتقام المسابقات على صاله البولينج العالمية  برلين، و رغم أن البولينج لا تعتبر رياضة أولمبية الا أنها تعد أكثر الرياضات شعبية في الأولمبياد الخاص.

وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية من خلال د. عماد محيي الدين مدير عام  الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بغلق باب التسجيل لتبدأ عملية الاعداد العملي للفرق المختلفة والدخول في معسكرات مفتوحة ومغلقة لحين السفر لألمانيا للانضمام لبرنامج المدن المضيفة والذى يسبق الألعاب بثلاثة أيام.

وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة ، ويترأس البعثة د. باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له ، وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وأشار "محيي الدين"، إلى أن هناك 14 دولة من دول المنطقة سوف تشارك في رياضة البولينج، وهي كل من الكويت بلاعب ولاعبة  بالإضافة إلى لاعبة شريكة، والسودان بلاعب ولاعب شريك، وتونس بلاعب ولاعب شريك، والامارات بلاعب ولاعبة بالإضافة إلى لاعب ولاعبة شريك ، وايران بلاعب  واحد .

بينما يشارك في منافسات البولينج لبنان بلاعب ولاعبة، والأردن يشارك بلاعبتين، وعمان تشارك بلاعبتين، وقطر تشارك  بلاعب واحد، والسعودية  تشارك بلاعبتين، والبحرين تشارك بلاعبين، والعراق يشارك بلاعبين، ومصر تشارك بلاعبتين،وليبيا بلاعبين.

لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد
لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد
لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد
لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد
لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد
لاعبتان مصريتان تشاركان في بولينج ألعاب الأولمبياد
IMG-20230518-WA0011
IMG-20230518-WA0011
IMG-20230518-WA0010
IMG-20230518-WA0010
الاقليمية الأولمبياد الخاص الأولمبياد الدراجات الريشة الطائرة الصيفية للاولمبياد الخاص العاصمة الألمانية برلين

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