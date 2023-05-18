الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المنشآت السياحية": الجودة أهم العوامل لاستقطاب السائحين

عادل المصري
عادل المصري

أكد عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حرص الغرفة على الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لرواد هذه المنشآت والتي تأتي في مقدمتها وبنفس ترتيب الأولويات والأهمية، الخدمة المتميزة في الضيافة وهي لا تقل أهمية عن صحة وجودة وسلامة الغذاء في هذه المنشآت والمطاعم السياحية.

وقال المصري، في كلمته خلال افتتاح ملتقى توظيف الخريجين بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، إن معيار جودة الخدمة السياحية، أصبحت أحد معايير السبق ووسائل المنافسة السياحية بين الدول الساعية لاستقطاب أكبر عدد من السائحين الوافدين، كما إنها - جودة الخدمة والضيافة - أهم أسباب نجاح التجربة السياحية.

وأضاف: "إننا كغرفة نضع أمام أعيننا، معيار تأهيل وتنمية المهارات والقدرات لجميع العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، عبر برامج تدريبية على أعلى وأحدث المستويات العالمية من خلال شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية متخصصة في مجال التدريب السياحي عامة والضيافة وجودة وصحة وسلامة الغذاء خاصة".

وأشار المصري، إلى إنه في إطار حرص غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على تحقيق هذا الهدف، قمنا بتوقيع العديد من البروتوكولات مع عدد من الكليات والمعاهد السياحية بهدف رفع مهارات طلاب هذه المؤسسات التعليمية لتتواكب مع احتياجات السوقين المصرية والعالمية فضلاً حرصنا على مشاركة هذه الملتقيات كوسيلة لتوفير فرص العمل.

وأوضح أن "ملتقيات توظيف خريجى الكليات والمعاهد السياحية تمثل بارقة أمل لدى هؤلاء الخريجين لإيجاد فرصة عمل تساهم فى إنخفاض معدلات البطالة في مصر، كما أنها تحقق مكسبًا لكل من الطلاب والشركات، كما إنها تمنح - الملتقيات - الشركات المشاركة أولوية في الحصول على الطلاب الجدد واكتشافهم قبل أي شركات أخرى، إلى جانب إنها  تعتبر وسيلة لاتصال الطلاب بالجهات السياحية المشاركة، ومن ثم، معرفة احتياجات سوق العمل، وهو ما يجعل الطلاب يعرفون نقاط الضعف والقوة.

ووجّه رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، النظر للمؤسسات التعليمية السياحية بضرورة استثمار فترة الدراسة لإعداد برامج تعليمية تدريبية على المستحدثات التي تشهدها صناعة السياحة العالمية، من أجل إعداد طلاب الجامعة قبل تنظيم هذه الملتقيات، عبر برامج تدريبية تتوافق واحتياجات هذه الشركات.

واختتم المصري، باستعداد غرفة المنشآت والمطاعم  السياحية، لتقديم الدعم الفني لهذه البرامج، بحيث تتيح الفرصة أمام الخريجين للتعرف على أرض الواقع لما يحتاجه سوق العمل واختيار ما يناسبه من برامج تتفق مع قدراته ومواهبه، ومن ثم، يتمكن من الحصول على فرصة عمل في أثناء الدراسة.

وكانت الغرفة قد شاركت في ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس بجناح تلقت فيه طلبات الخريجين بقيادة تامر عبدالله، مسؤول مركز تكنولوجيا المعلومات بالغرفة، حيث تقوم الغرفة بإعداد قائمة بأسماء الخريجين والسمات الشخصية لكل منهم وإرسالها إلى أعضاء الغرفة للتواصل مع الخريجين واختيار المطاعم والمنشآت السياحية وما تحتاجه من عمالة وفقًا للتخصصات والمؤهلات المطلوبة.

ملتقى التوظيف كلية السياحة والفنادق المطاعم المنشآت السياحية توظيف

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الـ32

"القاهرة الإخبارية": انفجارات قوية إثر قصف مكثف نفذه الجيش السودانى ضد الدعم السريع

جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفدًا من "حاسبات الزقازيق" لتعزيز التعاون الأكاديمي

صحيفة سعودية: الدول العربية فى أمّس الحاجة للتوحد ونبذ الاختلافات

بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

صحيفة بحرينية: "إعلان مملكة البحرين" يؤكد مكانة مصر فى محيطيها العربى والإقليمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟