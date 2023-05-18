"محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر رصف الطرق في قنا.. اليوم

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة بمحافظة قنا.

وتقدم النائب خالد أبو نحول، بطلبات إحاطة، بشأن تأخر رصف الطرق والكبارى، ويتم مناقشتها في اجتماع اللجنة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم مناقشة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، فضلاً عن ضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

كما تناقش طلب اخر بشأن توقف تنفيذ أعمال كوبري كوم يعقوب – مركز أبي تشت – محافظة قنا، الذي يربط بين العديد من القرى ويمثل أهمية كبيرة للمواطنين وتهالك كوبري ندعي الزهرة والنخلة التابعين لقرية النجوع – مركز فرشوط – محافظة قنا.