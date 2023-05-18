توريد 62 ألف طن قمحًا عقب حصاد 19.4 ألف فدان بالإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية عن حصاد 19 ألفًا و488 فدانًا، من المساحة المنزرعة للعام الحالي والتي تبلغ 21 ألفًا و933 فدانًا.

وأضاف بيان صادر عن مديرية زراعة الإسكندرية، أنه تم حتى الآن توريد 62 ألفًا و536 طنًا، و761 كيلو قمح للصوامع والبناكر المحددة، وتضمن إجمالي التوريد توريد 20996 طنًا و370 كيلو بنكر السلام، وصومعة السلام، 32800 طن و201 كيلو، وصومعة برج العرب وصومعة مريوط، 8740 طنًا و190 كيلو بنكر شمال القاهرة وبنكر جنوب القاهرة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على ضرورة التحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان لاستلام الأقماح وتتكون كل لجنة من (عضو من مديرية التموين، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة السلامة الغذائية، وعضو من الجهة المسوقة، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من البورصة السلعية)، وذلك للتحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.