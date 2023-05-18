مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: نسعى لتتوافق حول قانون العمل الجديد

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن اللجنة وضعت أجندة بأولويات التحركات التي سيتم اتخاذها في الموضوعات الأربعة التي تم إدراجها بالأجندة، وذلك لتسهيل عملية المناقشات وتقديم حلول فاعلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولفت "البدوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة ستتجه نحو تحقيق التوافق بين كافة الأطراف فيما يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن تغيير كافة قوانين النقابات المهنية، وكذلك النظر في القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في مصر، لتسهيل خدمة المواطنين.

وتابع: ونستيطع القول جميعا تحت مظلة الحوار الوطني أننا نجحنا بفضل تنظيم وإدارة مجلس أمناء الحوار في الإعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فتح حوار موسع يجتمع فيه كافة أطياف المجتمع، وخير دليل على ذلك النجاح الذي حققته الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي جمعت كافة شرائح وفئات المجتمع من كافة المجالات.