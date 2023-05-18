مجلة بريطانية: هيئة السياحة المصرية تبرز التنوع الغني لمناطق الجذب السياحي بالبلاد

أبرزت مجلة بريطانية، إعلان هيئة السياحة المصرية عن دورات تدريبية إلكترونية لتشجيع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية ليصبحوا متخصصين في عرض تاريخ وحضارة مصر، من خلال عرض التنوع الغني لمناطق الجذب السياحي في البلاد.

وقالت مجلة "ترافل ويكلي" البريطانية المتخصصة في السياحة والسفر، تحتوي الدورة التدريبية عبر الإنترنت على موقع "Egypt Specialist Trade" على ثماني وحدات تفاعلية، وقسم لموارد الوكالة يضم مكتبة للصور والفيديو وكتيبات قابلة للتنزيل ومواد مبيعات أخرى.

- إعداد وكلاء السفر في الخطوط الأمامية وموظفي منظمي الرحلات ليصبحوا "متخصصين في مصر"

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد وكلاء السفر في الخطوط الأمامية وموظفي منظمي الرحلات ليصبحوا "متخصصين في مصر" من خلال عرض مناطق الجذب السياحي في مصر، بدءًا من المعالم التاريخية الشهيرة والرحلات النيلية إلى المغامرات الصحراوية والشواطئ والغوص في الشعاب المرجانية، و سيحصل كل شخص يكمل البرنامج ، على شهادة إنجاز شخصية رسمية من هيئة السياحة المصرية.

وأكد التقرير، إنه خلال الشهرين المقبلين، سيتم إدخال من يجتازون الدورة في سحب شهري، حيث يحصل خمسة فائزين كل شهر على جائزة حقيبة هدايا تحتوي على هدايا تذكارية مصرية.

قال متحدث باسم هيئة السياحة المصرية في لندن، إن ردود الفعل من الشركاء حول المبيعات "إيجابية للغاية"، خاصة بالنسبة لوجهات البحر الأحمر، كما تعمل الهيئة مع منظمي الرحلات السياحية في الرحلات العائلية لوكلاء السفر وحملات التسويق المشتركة.

وكان تقرير أمريكي رشح مصر من بين قائمة أعدها بأفضل 37 وجهة سياحية للسفر في عام 2023، حيث وصف موقع "هاوس بيوتيفيل" الأمريكي مصر بأنها وجهة استكشافية رائعة مليئة بأماكن المغامرة مثل الأهرامات ونهر النيل والمتحف المصري الكبير.

وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير له، إلى أن مصر وجهة "مغامرة ومثيرة للاهتمام" لقضاء العطلات في 2023، داعيًا إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة.