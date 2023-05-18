الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتفاق صينى أوكرانى على مواصلة التعاون المتبادل

التعاون الصيني الأوكراني
التعاون الصيني الأوكراني

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، اليوم الخميس، إن الصين وأوكرانيا اتفقتا على ضرورة مواصلة الاحترام المتبادل والتعاون الذي يصب في صالح الجانبين.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد جاء البيان بعد لقاء المبعوث الصيني الخاص لشئون أوروبا وآسيا لي هوى بالرئيس الأوكراني.

وقالت الخارجية في البيان إن "الصين لعبت دومًا دورًا بناء في تخفيف وطأة الوضع الإنساني في أوكرانيا بطريقتها الخاصة وستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا في حدود قدرتها".

انفجارات عدة في كييف ومناطق أوكرانية 

ودوت انفجارات عدّة، فجر الخميس، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكان، الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد قال سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق "تليجرام" إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات الخاصة بالضحايا والأضرار".

بدوره أعلن الجيش الأوكراني عن أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد، تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيرًا إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.

الصين أوكرانيا مواصلة الاحترام التعاون رويترز المبعوث

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