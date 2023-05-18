تقرير: الاتحاد الأوروبى يستهل حقبة جديدة من التجارة الدولية لمواجهة تغير المناخ

قال تقرير أمريكي، إن الاتحاد الأوروبي يستهل حقبة جديدة من التجارة الدولية يمكن أن تساعد في كبح جماح تغير المناخ.

وقال موقع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، إن المشرعين تبنوا عن مجموعة الدول الـ27 قواعد لفرض ضرائب على الواردات، بناءً على كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الشركات التي تصنع تلك السلع.

ويقول الخبراء إنها المرة الأولى التي يقارن فيها اقتصاد كبير بين سياسة المناخ والتجارة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قيام دول أخرى بالشيء نفسه، من خلال تحديد سعر للانبعاثات من بعض الأشياء التي يستوردها - مثل الصلب والألمونيوم - وهو ما قد يمنح الاتحاد الأوروبي الشركات في جميع أنحاء العالم حافزًا لتنظيف عملياتها.

وأضاف التقرير أن السلطات لن تبدأ في تحصيل الضرائب لبضع سنوات أخرى، ولكن يبدو أن الفكرة بدأت بالفعل، ففي الولايات المتحدة، بدأ الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس الحديث بجدية حول ما قد تبدو عليه سياسة مماثلة في الولايات المتحدة.

- طريقة لجعل الشركات تدفع مقابل التلوث

في عام 2005 وضع الاتحاد الأوروبي نظامًا للحد الأقصى للتجارة للشركات كوسيلة لخفض الانبعاثات التي تؤدي إلى تغير المناخ، بموجب هذا البرنامج، يتعين على محطات توليد الطاقة والمصانع التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون شراء ما يسمى بالبدلات لحساب الأضرار التي تسببها، فهي طريقة لجعل الشركات تدفع مقابل التلوث.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يوزع علاوات مجانية على صناعات معينة، لأنه كان يخشى أن دفع الشركات التكلفة الكاملة للامتثال قد يدفعها بعيدًا إلى بلدان أخرى ذات قواعد بيئية أكثر مرونة، وإذا حدث ذلك فلن تنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي حقًا، بل ستنتقل فقط إلى أجزاء أخرى من العالم، وقد يعاني الاقتصاد الأوروبي مع تحرك الشركات.

وتابع التقرير الأمريكي، أن الاتحاد الأوروبي قرر التخلص التدريجي من البدلات المجانية، ففي الوقت نفسه تفرض الكتلة ضريبة حدودية جديدة على الواردات للتأكد من أن شركاتها ليست في وضع غير مقارن بالمصنعين الذين يمكنهم إطلاق ثاني أكسيد الكربون مجانًا.