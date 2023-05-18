فى ذكرى وفاة عبد الله فرغلى.. تعرف على أبرز أعماله وقصة حياته

فى 18 مايو عام 2010، رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي، عبد الله فرغلي، بعد صراع مع المرض، والذى نقل على إثره إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

شارك الفنان عبد الله فرغلي فى العديد من الأعمال التليفزيونية، والفنية، والمسرحة التى كان على رأسها، مدرسة المشاغبين.

حياة عبد الله فرغلي الفنية

حصل عبد الله فرغلي على ليسانس آداب وتربية، وبدأ العمل في المسرح وشارك فى العديد من الأعمال المسرحية، والتى كان أبرزها حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، مع خالص شكري، سكر زيادة، الزيارة انتهت، الصول والحرامي، حارة الضحك، لعبة الزواج، وشارك فى الأعمال الدرامية والتى كان على رأسها، أبنائي الأعزاء شكرا، صيام صيام، أنا وأنت وماما في الشمش، وأخو البنات، وايضًا الاأمال السنمائية الكبيرة وكان أبرزها الحريف، المولد، يا عزيزي كلنا لصوص.

مرض عبد الله فرغلي

أصيب عبد الله فرغلي، بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم خلالها أعمالا كثيرة مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح.

الأفلام

جالا جالا

صعيدي رايح جاي

الكلام في الممنوع

حلق حوش

ناصر 65

لصوص خمس نجوم

ضد القانون

دليل المرأة الذكية

المولد

يا عزيزي كلنا لصوص

الدنيا على جناح يمامة

فقراء ولكن سعداء

الشقة من حق الزوجة

فوزية البرجوازية

احترس من الخُط

الحريف

أونكل زيزو حبيبي

أين المفر

شيلني وأشيلك

المخادعون

شلة المشاغبين

ربع دستة اأشرار

سفاح النساء

العتبة جزاز

أرض النفاق

المسلسلات

الجماعة

عدّى النّهار

حاسبوا منه

أحزان مريم

حدائق الشيطان

الشارد

القاهرة منفلوط والعكس

القرار الأخير

حدث في الهرم

عيش أيامك

بياع المواويل

حد السكين

حكايات زوج معاصر

الدنيا حظوظ

بين شطين ومية

عالم بدون أسرار

البصمة

الفرار من الحب

حروف النصب

أحلام مؤجلة

الجذور

سامحوني ماكنش قصدي

لن تسرق عمري

ميراث الشر

سنوات الشقاء والحب

عيون الحب

يوم عسل يوم بصل

أحلام الفجر الكاذب

بوابة الحلواني ج2

حلم الجنوبي

الرجل والليل

خالتي صفية والدير

شقة الحرية

الستات ما يعملوش كده

أنا إللي أستاهل

حكايات مجنونة

ساكن قصادي ( ج1)

ليالي الحب والثأر

ليالي الغضب

البحث عن عبده

بوابة الحلواني ج1-3

ضمير أبلة حكمت

ولكنّه الحبّ

أحلام في الهواء

قابيل وقابيل

مذكرات زوج

أنا وأنت وبابا في المشمش

طيور الزمن الجريح

الفدّان الأخير

برج الأكابر

حلم الليل والنهار

يوميات نائب في الأرياف

أخو البنات

سيدة الفندق

يوميات جاب الله

الدنيا الجديدة

الدنيا مش كده

عباس وحكايته مع الناس

قلوب من بسكويت

لعبة ذكاء

وتبقى الأرض دائما

المسرحيات

٧٢٧

اثنين في قفة

صفقة بمليون دولار

البحر بيضحك ليه

أبو زيد

الصول والحرامي

زقاق المدق

سكر زيادة

كلام خواجات

الزيارة انتهت

لعبة زواج

الغبي وأنا

الفلوس حبيبتي

إنها حقًا عائلة محترمة:

قصة الحي الغربي

كبارية

أولادنا في لندن

مدرسة المشاغبين

اللص الشريف

سيدتي الجميلة

هاللو شلبي

حواء الساعة

أنا وهي وسموه

حارة الضحك

عيلة ما حصلتش

عيلتين في شقة

