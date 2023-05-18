خبير أممى: جيش ميانمار استورد أسلحة بقيمة مليار دولار منذ انقلاب 2021

قال المحقق الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، إن الأسلحة تستمر في التدفق إلى الجيش على الرغم من الأدلة الدامغة على مسؤوليته عن الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما حدد التقرير سنغافورة على أنها من بين الموردين الرئيسيين، تليها الهند وتايلاند.

وميانمار غارقة في الصراع بسبب أزمة سياسية اندلعت عندما تولى الجيش السلطة، وأدت إلى احتجاجات سلمية واسعة النطاق قمعتها قوات الأمن بقوة مميتة، مما أدى إلى اندلاع مقاومة مسلحة في جميع أنحاء البلاد لم يتمكن الجيش من قمعها.

يوثق تقرير أكثر من 12500 عملية شراء تم شحنها مباشرة إلى جيش ميانمار أو تجار الأسلحة المعروفين في ميانمار الذين يعملون لصالح الجيش اعتبارًا من 1 فبراير 2021، عندما أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي، حسبما قال أندروز في مؤتمر صحفي.

وقال إن حجم وتنوع المعدات التي تلقاها الجيش "مذهل"، بدءًا من الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات دون طيار إلى أنظمة الصواريخ المتقدمة وتحديثات الدبابات ومعدات الاتصالات المتطورة ومجمعات الرادار ومكونات السفن البحرية.

وقال أندروز إنه تلقى "معلومات موثوقة للغاية ومفصلة من مصادر سرية" تحدد الشبكات والشركات الرئيسية الضالعة في تجارة الأسلحة مع ميانمار.

وقال إن أكثر من 947 مليون دولار من أصل المليار دولار من المعدات ذهبت مباشرة إلى الكيانات التي يسيطر عليها جيش ميانمار.

ويحدد التقرير ما قيمته 406 ملايين دولار من الأسلحة والمواد التي ذهبت إلى المجلس العسكري في ميانمار من روسيا، و267 مليون دولار من الصين، و254 مليون دولار من سنغافورة، و51 مليون دولار من الهند، و28 مليون دولار من تايلاند.

وأضافت أنه منذ الانقلاب قامت شركات روسية خاصة ومملوكة للدولة بنقل طائرات مقاتلة وقطع غيارها وأنظمة صواريخ متطورة وطائرات استطلاع وهجوم وطائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة أخرى إلى المجلس العسكري.

قامت العديد من الشركات الخاصة والحكومية المسجلة في الصين وهونغ كونغ بتزويد جيش ميانمار بمجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات والمواد الخام بين أكتوبر 2021 وديسمبر 2022، بما في ذلك طائرات التدريب المتقدمة وطائرات الهجوم الخفيفة وترقيات الدبابات والإصلاحات للصينيين.