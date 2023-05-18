الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل إمام يمازح شريف عامر: بتضحك على إيه إحنا قولنا حاجة

عادل إمام
عادل إمام

بعد غياب طويل تحدث الفنان عادل إمام،  في ظل الاحتفال بعيد ميلاده والذي يشارك به عددًا من النجوم ومنهم يسرا ولبلبة.

 

وفاجأت الفنانتين الإعلامي شريف عامر، بمداخلة على الهواء في برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، ومازحه عادل إمام قائلًا: “انت بتضحك على إيه إحنا لسه قولنا حاجة”.

 

ورد شريف عامر قائلاً: "علشان بكلمك، وحضرتك عارف إنك كنت سبب في إن بناتي يتعلموا عربي"، ليمازحه الزعيم قائلاً: "عايز تقولنا إنك ابن ناس يعني وولادك مش بيتكلموا عربي".

 

وسأله مقدم البرنامج: "هل تعرف قدرك لدينا؟"، ليرد عادل إمام "قول أنت"، وتابع عامر: "إن كل من يتكلم بالعربية عندما يذكر اسم عادل إمام يضحك قبل حتى أن يشاهد ما يقدمه".

 

وكشف عامر، ان ابنتيه كانت تدرسان بالخارج وعاني معهما لعدم قدرتهما على التحدث بالعربية ولكن بعد مشاهدتهما فيلمين للفنان عادل إمام تحدثت بالعربية.

 

احتفال عادل إمام بعيد ميلاده

ويحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 83 في أجواء جمعت النجوم المقربين له في منزله، بعد غياب 3 سنوات عن الأعمال الفنية كان أخرها مسلسل "فالنتينو".

عيد ميلاده ما زاحه شريف عامر غياب طويل العربية

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