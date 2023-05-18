الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة يتخطى أسيك ميموزا ويضرب موعدا فى النهائى

اتحاد العاصمة وأسيك
اتحاد العاصمة وأسيك ميموزا

تخطى فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره أسيك ميموزا الإيفواري بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية.

وكان اتحاد العاصمة قد استضاف أسيك ميموزا في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية.

وافتتح خالد بوسليو التسجيل لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 28 قبل أن يضيف إسماعيل بلقاسمي الهدف الثاني لصالح الفريق الجزائري في الدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحجز الفريق الجزائري المقعد الثاني في نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي اتحاد العاصمة مع يانج أفريكاتز التنزاني الذي تأهل إلى نهائي البطولة بعد الانتصار على مارومو جالانتس بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

اتحاد العاصمة الجزائري البطولة الكونفدرالية آسيك ميموزا مباراة اتحاد العاصمة وأسيك ميموزا

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