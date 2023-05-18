الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة يتخطى أسيك ميموزا ويضرب موعدا فى النهائى

تخطى فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره أسيك ميموزا الإيفواري بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية.

وكان اتحاد العاصمة قد استضاف أسيك ميموزا في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية.

وافتتح خالد بوسليو التسجيل لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 28 قبل أن يضيف إسماعيل بلقاسمي الهدف الثاني لصالح الفريق الجزائري في الدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحجز الفريق الجزائري المقعد الثاني في نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي اتحاد العاصمة مع يانج أفريكاتز التنزاني الذي تأهل إلى نهائي البطولة بعد الانتصار على مارومو جالانتس بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.