انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من أحياء بلطيم فى كفر الشيخ

أعلن مجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، وهندسة كهرباء بلطيم عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن عدد من أحياء مدينة بلطيم، من العاشرة صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهراً، لحين انتهاء أعمال الصيانة.



وأضاف بيان مجلس المدينة، أن انقطاع التيار الكهربائي يشمل سيدي فتح والملعب الثلاثي، ومنطقة عبدالوهاب القاضي، ومنطقة بلال، ومنطقة سبعون، وحضانة الزهور وفرن عطا، لعمل الصيانة اللازمة للشبكات والمحولات بهذه القرى، لضمان تقليل الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي.



فيما أكد اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، أن قسم الكهرباء قام بصيانة وإنارة شارع الجمعية الشرعية وشارع بور سعيد وتفريعاته وعدد من شوارع المدينة، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين، فى إطار رفع كفاءة الإنارة العامة.