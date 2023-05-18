الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير وتجميل ميدان إبراهيم الدسوقى

محافظ كفر الشيخ يناقش
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير ميدان إبراهيم الدسوقى

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لتفعيل البروتوكول المبرم بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومحافظة كفر الشيخ، لتطوير وتجميل ميدان إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، للحفاظ على الصياغة العمرانية لهذه المنطقة،

واستعرض محافظ كفر الشيخ الوضع الراهن للميدان وأعمال التطوير والرصف التي تمت في الفترة السابقة وجهود المحافظة في الحفاظ على الميدان من التعديات والإشغالات لما له من قيمة دينية وتاريخية، موجهًا بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع، وذلك على 3 مراحل لتبدأ المرحلة الأولى بساحة المسجد مع تركيب بنر توضيحي للمشروع، موضحا به الجهة المصممة والمنفذة ومدة وتكلفة المشروع، بالإضافة إلى دراسة محيط الفراغ العمراني للميدان من واجهات العمارات والمحلات بشكل موحد يتناسب مع الطابع العمراني والمعماري للفراغ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، التنسيق الحضاري ومتابعة تنفيذ المشروعات والإدارة الهندسية بمتابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حرصاً على إخراج المشروع بالشكل اللائق وبما يتناسب مع قيمة ومميزات الموقع وأهمية مدينة دسوق. 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من تفعيل البروتوكول المبرم بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومحافظة كفر الشيخ، تحقيق رؤية التنسيق الحضاري في تطوير وتجميل شكل منطقة الميدان وإظهار القيم العمرانية والجمالية بها وتحسين وضعها من خلال تصميم متكامل للتطوير وتحسين الصورة وفقا لمفاهيم التنسيق الحضاري ووضع سياسات محددة لتحسين والارتقاء ومعالجة المشكلات البصرية والمرورية مع إعادة تشكيل وتنسيق الميدان والفراغات العمرانية بكافة العناصر مثل المناطق الخضراء واللافتات الإعلانية والإرشادية وأماكن الجلوس والإضاءة والأعمال الفنية.

دسوق تطوير تجميل كفر الشيخ إبراهيم الدسوقي

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