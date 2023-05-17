الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النهائي الخامس.. الأهلى والزمالك فى مواجهة نارية بكأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

وصل قطار كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد لمحطته الأخيرة والمنتظرة بعد تأهل الأهلي والزمالك المتوقع لنهائي البطولة بعد فوزهما على سبورتنج السكندري ورجاء أغادير المغربي.

واستضاف الأهلي نسخة العام الحالي من بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكئوس رجال وسيدات في صالات فرع النادي بالجزيرة.


وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد تغلبه بصعوبة على سبورتنج السكندري بنتيجة 25/24 بعد مباراة قوية ومثيرة طوال أحداثها.

وأنهى الفارس الأبيض الشوط الأول متقدما بالنتيجة 15/1.

وجاء الشوط الثاني عصيبا ومثيرا للغاية حتى الثواني الأخيرة لينتهي عند نفس فارق الهدف بنتيجة 25/24.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا التأهل لنجم حراسة الفريق والمنتخب الوطني كريم هنداوي الذي ساهم بقوة في خطف التأهل بعدد كبير من التصديات وخاصة في الشوط الثاني.

أما سبورتنج فيخوض مباراة قوية على الميدالية البرونزية أمام رجاء أغادير المغربي عصر غدا الخميس.

وفي ثاني مواجهات نصف النهائي حسم الأهلي ثاني بطاقات المباراة النهائية بتغلبه على فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 36/23.

أنهى الأحمر الشوط الأول متقدما بأريحية بفارق سبعة أهداف وبنتيجة 19/12.

وضاعف الأهلي تقدمه خلال الشوط الثاني لينهي المباراة بنتيجة 36/23 ليطير نحو النهائي.

وينتظر عشاق كرة اليد النهائي الخامس  بين الغريمين الكبيرين على بطولة جديدة هذا الموسم في صالة الأمير عبد الله الفيصل مساء الخميس.

والتقى الأهلي والزمالك في عدة نهائيات هذا الموسم حيث حسم الأبيض لقب كأس السوبر في بداية الموسم على حساب الأهلي قبل أن يتوج الأخير بألقاب دوري المحترفين وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك في سلسلة من النهائيات المثيرة للغاية.

الاهلى الزمالك سبورتنج السكندري رجاء أغادير المغربي

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