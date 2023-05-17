بدء إضراب الأطباء في نيجيريا لمدة 5 أيام

بدأ الأطباء في المستشفيات العامة النيجيرية، اليوم الأربعاء، إضرابًا لمدة خمسة أيام للمطالبة بتحسين الظروف الخاصة بهم، ما أدى إلى إغلاق الرعاية الصحية للعديد من المرضى.

أصبح إضراب الأطباء المقيمين ضروريًا بعد رفض الحكومة زيادة رواتبهم ودفع المتأخرات المستحقة لبعض أعضائها وكذلك زيادة الاستثمار في المستشفيات، وفقًا للدكتور إنوسنت أورجي، رئيس الجمعية النيجيرية للأطباء المقيمين أو نار.

على الرغم من أن التوقف الحالي عن العمل لا يؤثر على الأطباء المتخصصين أو الممرضات، فإن الأطباء المقيمين يشكلون الجزء الأكبر من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية النيجيرية. مثل هذه الإضرابات شائعة أيضًا مع افتقار قطاع الصحة العامة إلى التمويل الكافي لسنوات عديدة على الرغم من المكاسب الضخمة للبلاد كأكبر اقتصاد في إفريقيا وأكبر منتج للنفط.

في غضون ذلك، يشير النقاد إلى التباين الشاسع بين المستشفيات الحكومية التي تعالج معظم النيجيريين والرعاية الطبية في الخارج المتاحة لنخبة البلاد، بما في ذلك الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، الذي يسافر غالبًا إلى المملكة المتحدة للحصول على الرعاية الطبية.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية الحالية في نيجيريا، هدد الأطباء في أبريل بالإضراب عن العمل، لكن "لم نر أي إشارة إيجابية من الحكومة"، حسبما قال أورجي لوكالة أسوشيتد برس.

لم تدعنا الحكومة إلى طاولة المفاوضات. وبدلاً من ذلك، ما نحصل عليه هو تهديدات أو تهديدات، مضيفًا أن الضربة التحذيرية يمكن تمديدها إذا فشلت المحادثات مع الحكومة في التحسن.

وكان قد هاجم مسلحون قافلة أمريكية في جنوب شرقي نيجيريا، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص ليسوا أمريكيين بينما خطف ثلاثة آخرون، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر رسمية متطابقة. ووقع الهجوم في منطقة تشهد تصعيدا لهجمات تنسبها السلطات إلى انفصاليين في السنوات الأخيرة