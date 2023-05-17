الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار": قرارات "الأعلى للاستثمار" ثورة على البيروقراطية العقيمة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصف الحزب في بيان له، القرارات الصادرة عن الاجتماع بأنها ثورة غير مسبوقة بشأن قطاع الاستثمار على غرار 30 يونيو المجيدة التي استعادت مصر، تلك القرارات تعيد مصر للواجهة الاستثمارية وتهدف إلى تهيئة بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، وانعكاس لوجود رؤية ثاقبة لدى القيادة السياسية الرامية بأولوية فتح أبواب الاستثمار بكافة أشكاله على أرض مصر.

وتابع البيان، أن تلك القرارات المتكاملة تعكس استجابة الرئيس لأصوات الجادين من المصنعين والمستثمرين والمصدرين، وترسم خارطة استثمارية عظمي تحطم طاغوت البيروقراطية العقيمة التي كانت شبح اسود يعيق كل خطوات الانتاجية لسنوات طويلة.

وأضاف أن القرارات الرائدة تضع علي عاتق المستثمرين والحكومة معًا دوراً غاية الأهمية أولها الالتزام والانضباط والمسؤولية للوصول إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتطور اقتصادي شامل، والتزام الحكومة الكامل باتجاه القيادة دون هوادة والابتكار في تجاوز كافة التحديات.

وتابع الحزب، أن تقليص الإجراءات الروتينية وخلق حالة التكامل بين الجهات المعنية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وغيرها من القرارات ستحدث طفرة نوعية في الاستثمار والتنمية.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل المجلس الأعلى للاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الاستثمار

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية بوحدة أم الرخم الصحية

بعد إلغاء الجمارك وتراجع الأسعار.. هل يستقر سوق الذهب في مصر؟

إصابة إحدى الفتيات باختناق فى حريق شقة سكنية فى أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟