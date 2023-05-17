الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بفوز مثير على الساحل.. أوباما يقود الحزم للتأهل إلى دوري المحترفين السعودي

يوسف أوباما يقود
يوسف أوباما يقود الحزم للتأهل إلى دوري روشن

حقق فريق الحزم الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري يوسف أوباما، فوزا مثيرا على الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

وحجز الحزم المقعد الرابع للفرق المتأهلة إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

تقدم عبد الله الدوسري لصالح فريق الساحل في الدقيقة 28 قبل أن يدرك الحزم التعادل في الدقيقة 69 عن طريق نواف البشري.

وأعاد سوريا إبراهيم التقدم لصالح الساحل في الدقيقة 80 قبل أن يقلب الثنائي أولا جون وعبد الهادي الحراجين الطاولة على الساحل ويمنحان التقدم لصالح الحزم بهدفين في الدقيقتين 91 و99 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الحزم عند 64 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليضم إلى أندية أهلي جدة والأخدود والرياض الذين تأهلوا إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد.

الحزم يوسف أوباما الساحل دوري يلو السعودي دوري روشن السعودي

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